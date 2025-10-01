Tres detenidos por herirse con un cuchillo y una pistola en la Soledad

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado domingo en Palma a tres hombres, de origen marroquí y uruguayo, presuntamente implicados en una pelea en la barriada de la Soledad, en la que dos de ellos llegaron a esgrimir un cuchillo y una pistola. Uno de ellos presentaba lesiones de arma blanca en la cabeza y el costado, por lo que al agresor se le imputa un delito de intento de homicidio. Los otros dos están acusados de lesiones y amenazas.

Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron el pasado domingo. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano, que se encontraba en las inmediaciones de Son Banya, vio como salían dos hombres de un coche. Uno de estos presentaba heridas sangrantes en la cabeza y un corte, presuntamente hecho con un arma blanca, en el costado.

El hombre explicó a los agentes que había tenido una pelea en la barriada de la Soledad con dos individuos. Tras agredirse mutuamente, uno de sus oponentes esgrimió un cuchillo de cocina y le acometió con él en varias ocasiones a la altura del rostro, aunque no consiguió alcanzarle, pero le hirió en el costado al tiempo que le decía que le iba a matar.

Entonceso el otro hombre con el que se peleó le apuntó con un arma de fuego corta y le propinó con la culata varios golpes en la cabeza, al tiempo que también le amenazaba de muerte.

Tras relatar lo ocurrido a los policías, la víctima se dirigió a un centro hospitalario.

Los agentes dieron varias batidas por la zona de la Soledad. Por las inmediaciones, encontraron a un hombre que encajaba con las características físicas que había aportado la víctima. Este individuo reconoció haberse peleado con el hombre que estaba en Son Banya, y añadió que él había agredido a un compañero suyo.El hombre fue detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa, por atacar a la víctima con el cuchillo.

Posteriormente, los policías nacionales descubrieron que el hombre que acompañaba al detenido había sido trasladado en ambulancia a un hospital con diversas lesiones. Fue también detenido más tarde por ser el presunto autor de un delito de amenazas por las que profirió con el arma de fuego.

El primer hombre, que presentaba heridas en la cabeza y costado, fue detenido también tras recibir asistencia sanitaria por ser el presunto autor de un delito de lesiones.

El Grupo de Homicidios de la Policía ha asumido la investigación sobre la reyerta.