Sorprenden a un conductor sin carné con ocho plantas de marihuana al saltarse un control de la Guardia Civil en Llucmajor

Un joven de 23 años, de nacionalidad española, sin carné y con ocho plantas de marihuana en el coche intentó saltarse un control de la Guardia Civil en Llucmajor. Cuando los agentes le interceptaron hallaron las macetas de cannabis sativa y comprobaron que el vehículo que conducía sin permiso no tenía seguro ni la ITV pasada. A continuación fue detenido por un presunto delito contra la seguridad vial y otro de tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en Llucmajor. La Guardia Civil estableció un control en labores de prevención y seguridad y se percataron de que el conductor de un coche realizaba maniobras evasivas para marcharse del lugar, al percatarse de la presencia de los agentes.

Los efectivos del instituto armado repararon en su comportamiento y fueron tras él. En un momento de su fuga, el joven que iba al volante decidió parar voluntariamente y se detuvo en un lateral de la vía. Al apearse del vehículo, le pidió disculpas a los agentes. Estos le requirieron la documentación y le instaron a que, por su seguridad, permaneciera en el interior del turismo.

Cuando los agentes de la Guardia Civil cotejaron sus datos personales con las bases de datos, comprobaron que el conductor no había obtenido nunca el carné de conducir. También averiguaron que el coche no disponía del seguro obligatorio ni había pasado la inspección técnica de vehículos.

Fuerte olor en el maletero

Cuando los agentes se acercaron al vehículo para comunicarle al conductor que iba a ser investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, los efectivos percibieron un fuerte olor a marihuana. Acto seguido realizaron una inspección en el automóvil y encontraron ocho plantas de cannabis sativa en el maletero. Por este motivo fue detenido además por un presunto delito contra la salud pública.