Un hombre que abusó y maltrató a su hijastra en Portocristo durante siete años evita la cárcel tras pactar con la Fiscalía

Un hombre que sometió a abusos sexuales y malos tratos a la hija de su pareja durante siete años en Portocristo no ingresará en prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y con la propia víctima. El acusado ha reconocido los hechos durante el juicio celebrado hoy en la Audiencia Provincial de Palma y ha aceptado una pena de dos años de cárcel. No deberá cumplirla si abona una indemnización de 16.000 euros a la perjudicada y respeta una orden de alejamiento, como han acordado el abogado defensor, Gaspar Oliver, el fiscal y la abogada de la perjudicada, que ejercía la acusación particular. El tribunal de la sección segunda ha dictado sentencia en el acto.

Los abusos y malos tratos se sucedieron entre 2011 y 2018, cuando la menor tenía entre siete y catorce años, en el domicilio familiar. Como él mismo ha reconocido, el procesado empezó a dormir con la niña en su habitación y aprovechaba que la madre no estaba en casa por las noches para someterla a tocamientos. Estos abusos se prolongaron hasta 2013.

Amenazas y represalias

A partir de entonces, el hombre aprovechaba cualquier momento en el que estuviera a solas con la víctima para manosearla y amenazarla con quitarle sus cosas y castigarla si se resistía. Cada vez que no se dejaba tocar, el acusado la castigaba sin salir de casa o la obligaba a hacer tareas domésticas.

A finales de junio 2018, le ordenó que fregase los platos y cuando la menor se negó, le pegó un puñetazo en la cabeza. Acto seguido la llevó a la cocina, la agarró por los brazos e intentó besarla. No lo consiguió por la resistencia de la víctima, que ha precisado asistencia psicológica. La madre de la chica denunció el caso en noviembre de 2018 ante la Guardia Civil.

La Fiscalía le acusó de un delito de abusos sexuales y otro de malos tratos en el ámbito familiar, por los que reclamó penas que sumaban 10 años de cárcel y una indemnización de 25.000 euros para la perjudicada.

Sin embargo, la condena ha quedado finalmente fijada en dos años de prisión por el delito de abusos sexuales y 15 días de trabajos en beneficio de la comunidad por el de malos tratos. Las partes han acordado aplicar dos atenuantes de reparación del daño -por los 1.000 euros que ha consignado para compensar a la víctima- y dilaciones indebidas.