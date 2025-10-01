La familia del atropellado por un coche de la Policía Local de Palma: «La petición del fiscal es una vergüenza»

«La petición de pena de la Fiscalía es una vergüenza humana, ética y moral». Nicola Decandia, hermano de Mario Decandia, el ciudadano italiano que falleció en la madrugada del 2 de junio de 2022 al ser atropellado junto a dos amigos por un coche de la Policía Local de Palma en el Paseo Sagrera, se muestra aliviado porque por fin se celebre el juicio contra el agente que conducía, aunque reiteró sus críticas al ministerio público, que ha calificado los hechos como un homicidio por imprudencia menos grave y solicita una pena de multa para el acusado. La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, eleva esta petición de pena a cuatro años de prisión.

Nicola Decandia recordó que la Fiscalía ya intentó que el caso se archivara con una multa. «En septiembre de 2024 el tribunal de apelación rechazó esta solicitud absurda de cerrar el caso como una imprudencia leve», comenta el hermano del fallecido. «Nos complace que se llegue finalmente a juicio donde estén presentes todas las pruebas , y todas apuntan contra el acusado». Decandia recordó que la Guardia Civil certificó que el coche policial circulaba a 87 kilómetros por hora por el Paseo Sagrera, que tiene una limitación de 20 por hora. «Es algo inaceptable, incluso estando de servicio».

«Hubo exceso de velocidad, irresponsabilidad al volante y todas las mentiras que dijo para salvarse, como la historia de que la calzada estaba mojada, que se demostró que era falso», insiste Decandia. «Hay verdades que nunca descubriremos, como por qué el agente no fue trasladado al hospital y estuvo ‘desaparecido’ por sus compañeros de comisaría. Nunca sabremos si le hicieron la prueba de alcoholemia. Ya he renunciado a revelar toda la verdad. Los agentes se protegieron mutuamente y llevaron la investigación durante dos días sin ser molestados antes de ser entregados a la Guardia Civil. La única verdad es que aquí, en casa, llevamos mucho tiempo viviendo un infierno de dolor e incertidumbre, y leer la solicitud de la Fiscalía es como matar a Mario por segunda vez».

El Paseo Sagrera de Palma, donde ocurrió el accidente. / B. Ramon

La Fiscalía solicita para el agente acusado una pena de multa de doce euros diarios durante dieciocho meses por un delito de homicidio por imprudencia menos grave y otros dos de lesiones por imprudencia menos grave. La acusación particular, que representa a la familia del fallecido, eleva la petición a cuatro años de cárcel. «Queremos además su expulsión de la Policía, la retirada de su licencia de armas y de conducir, y una compensación digna del valor de un hombre de 36 años», afirma Nicola.

Un muerto y dos heridos

El accidente ocurrió a primera hora de la madrugada del 2 de junio de 2022. Un coche patrulla de la Policía Local de Palma que se dirigía a un servicio de urgencia, ya que trataba de alcanzar a un vehículo cuyo conductor había sido visto maltratando a una mujer, circulaba por el Paseo Sagrera con las señales luminosas encendidas. La Fiscalía considera que el conductor, un agente de 47 años, iba a una velocidad excesiva y sin prestar la debida atención, por lo que no se dio cuenta del final de la vía. El coche impactó contra el bordillo e invadió la zona peatonal, donde atropelló a tres peatones que iban juntos. El italiano Mario Decandia, de 36 años, falleció en el acto, mientras que sus acompañantes, una mujer austríaca de 35 años y un joven suizo de 25, sufrieron graves lesiones.

El juicio se celebrará mañana en la Audiencia de Palma. Nicola Decandia comenta que no acudirá: «No, no iré a Palma. Me falta la fuerza y el coraje. No sé si iré algún día».