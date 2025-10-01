Dos detenidos por robar un coche en Palma después de saquearlo

Dos jóvenes ladrones de 24 y 27 años, de nacionalidad argelina, decidieron robar un coche después de que el dueño lo dejara en la calle con el motor en marcha. En un principio los delincuentes saquearon un altavoz inteligente y se hicieron supuestamente con los 400 euros que contenía un sobre, pero luego emprendieron la huida en el turismo. Agentes de la Policía Local de Palma les han detenido por un presunto delito de hurto de uso de vehículo y otro de hurto leve, al sorprenderles circulando a una velocidad inadecuada.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes en la calle Arzobispo Aspargo de Palma. El dueño de un vehículo cometió la imprudencia de abandonar su coche unos momentos al tiempo que lo dejaba con el motor en marcha. Dos ladrones aprovecharon la oportunidad para sustraer un altavoz inteligente y 400 euros de un sobre y luego marcharse del lugar conduciendo el vehículo.

Cuando el turismo se dirigió al barrio palmesano del Rafal Vell, una patrulla del Grupo de Acción Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma se percató de que un coche circulaba a una velocidad inadecuada. Los agentes le dieron el alto y el conductor intentó hacer caso omiso a la orden, pero fue interceptado.

Registro minucioso

Los agentes de la Policía Local de Palma comprobaron que el interior del turismo se encontraba completamente revuelto. A continuación los policías contactaron con el propietario. El dueño les indicó que le habían robado el coche, momentos antes, en la calle Arzobispo Aspargo. Este reconoció que había dejado momentáneamente el vehículo con el motor en marcha. El titular también denunció la sustracción de un altavoz inteligente y de un sobre con 400 euros.

Los policías realizaron un minucioso registro y encontraron el altavoz, valorado en 160 euros, después de una inspección más exhaustiva en el depósito municipal. A uno de los detenidos le encontraron el sobre vacío donde supuestamente se encontraba el dinero. Tras instruir el correspondiente atestado, los detenidos fueron traspasados a la Policía Nacional.