Dos detenidos por entrar en garajes de la Playa de Palma para desvalijar coches

Agentes de la Policía Nacional arrestaron la semana pasada a dos ciudadanos argelinos que presuntamente se introdujeron en un garaje de la Playa de Palma para desvalijar un coche, y trataron de forzar otros vehículos en la calle Los sospechosos fueron interceptados en las inmediaciones del lugar, cuando trataban de escapar en una moto robada.

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron el pasado jueves por la mañana, en la zona de Playa de Palma. El 091 recibió una llamada de iun testigos que alertaba sobre un individuo que estaba forzando vehículos. Cuando llegó una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano un hombre alertó a los agentes a que un sospechoso había saltado fuera de un garaje y se había ido.

Posteriormente los policías se entrevistaron con el propietario de la vivienda. Este último les contó que estaba durmiento cuando fue alertado por su vecino, porque una persona había accedido al interior de su propiedad. Entonces, el propietario se dirigió a su garaje y vio que la ventanilla trasera izquierda de su coche estaba fracturada y que se habían llevado una mochila que estaba en el maletero. En el interior de su coche encontró varias herramientas que no eran suyas y que presuntamente habían utilizado para forzar el vehículo.

Al salir los agentes del domicilio, otra persona les indicó que había visto al ladrón saltando al interior de la vivienda y que previamente había tratado de forzar varios coches.

Mientras tanto, otra patrulla encontró por las inmediaciones a un hombre que encajaba plenamente con las características físicas que habían aportado los testigos y la víctima. El sospechoso llevaba una mochila igual que la que habían sustraído del coche.

Al ver a los agentes el hombre corrió hacia una motocicleta que conducía otro hombre. Sin embargo, los policías nacionales pudieron interceptarlos antes de que huyeran. Tras consultar las bases de datos, la patrulla se percató que la motocicleta estaba robada, se le había realizado un puente, y le habían quitado la matrícula.

También descubrieron que los presuntos autores portaban más de una veintena de herramientas, presuntamente para forzar los vehículos. Además les incautaron diversos objetos que habrían sido sustraídos. Los dos sospechosos fueron detenidos por un delito de robo con fuerza.