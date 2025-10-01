Detenido por un violento robo a tres turistas en Menorca

Agentes de la Policía Nacional de Ciutadella, en Menorca, han detenido a un joven español, presunto miembro de un grupo que asaltó con gran violencia a tres turistas para robarles. En las grabaciones realizadas por los testigos se pudo ver cómo los asaltantes llegaron a golpear con un objeto contundente a una de las víctimas cuando estaba ya inconsciente en el suelo para robarle el teléfono móvil.

El atraco ocurrió a finales de agosto en las inmediaciones del puerto de Ciutadella. Tres turistas franceses fueron agredidos de manera violenta por un grupo de jóvenes que les quitaron un teléfono móvil. Tras la agresión, los asaltantes se marcharon abandonaron rápidamente el lugar. Al llegar una patrulla de la Policía Nacional, las víctimas pudieron describir con detalle a sus asaltantes.

Los tres turistas sufrieron heridas y fueron atendidos en en un centro hospitalario. Los tres jóvenes tuvieron un diagnostico de traumatismo craneoencefálico.

La Policía Judicial de Ciutadella empezó a investigar los hechos. Tras realizar las gestiones pertinentes, y visualizar las grabaciones que pudieron realizar varios testigos de la zona que rápidamente se difundieron por distintas redes sociales, se pudo identificar a los autores. En las imágenes, se pudo observar a un grupo de jóvenes, junto a una de las víctimas ya inconsciente en el suelo tras haber sido agredida por ellos, y como uno de ellos continuó golpeándola con un objeto contundente para sustraerle su teléfono móvil.

Al reconocer al presunto autor de dicha agresión, la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Alaior, pudo detenerlo, el pasado 25 de septiembre, por ser el presunto autor de un delito de robo con violencia y lesiones.

Asimismo, la Policía Judicial de Ciutadella sigue investigando los hechos para tratar de determinar la participación del resto de jóvenes en la agresión.

Los jóvenes también provocaron rotura y daños en la puerta de un domicilio particular, estos por valor de más de 2.000 euros, en el momento que agredieron a los turistas.