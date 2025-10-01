Cuatro años de prisión por abusos sexuales a la hija de su sobrino en Campos

Un hombre ha sido condenado hoy a cuatro años de prisión por abusos sexuales a la hija de su sobrino, una niña que tenía nueve años, en Campos. El acusado ha reconocido en el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Palma, que sometió a la menor a tocamientos y que llegó a intentar violarla en una caseta abandonada, en varios episodios ocurridos a lo largo de tres años y prácticamente a diario. Además de las penas de cárcel, el procesado ha aceptado pagar una indemnización de 6.000 euros a la víctima. El tribunal ha dictado sentencia en el acto.

Los hechos, según la conformidad, ocurrieron entre enero de 2007 y diciembre de 2009. El hombre, de 59 años, aprovechó que convivía con la hija de su sobrino para abusar de la menor. Durante ese periodo, la sometió a diversas prácticas sexuales, como manosearla, besarla y forzarla a masturbarle.

Intentó violarla

En una ocasión, según ha confesado el acusado, llevó a la niña a una caseta abandonada en Felanitx le bajó los pantalones y trató de penetrarla. La menor, que tenía entonces 10 años, opuso resistencia y acabó dándole un empujón para escapar de allí. A consecuencia de estos hechos sufre secuelas psicológicas.

El caso no salió a la luz hasta enero de 2015, cuando la víctima presentó una denuncia y el acusado fue detenido. El juez de guardia le dejó en libertad y dictó una orden de alejamiento como medida cautelar. La Fiscalía le imputó un delito de abuso sexual continuado y otro de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. Solicitó para él penas que sumaban nueve años y nueve meses de prisión.

La pena ha quedado rebajada tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la defensa y el fiscal, al que el procesado ha dado el visto bueno.