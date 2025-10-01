Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro años de prisión por abusos sexuales a la hija de su sobrino en Campos

El sospechoso sometió a tocamientos a la menor e intentó violarla a lo largo de tres años

El hombre condenado, hoy en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma.

El hombre condenado, hoy en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma. / M.O.I.

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un hombre ha sido condenado hoy a cuatro años de prisión por abusos sexuales a la hija de su sobrino, una niña que tenía nueve años, en Campos. El acusado ha reconocido en el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Palma, que sometió a la menor a tocamientos y que llegó a intentar violarla en una caseta abandonada, en varios episodios ocurridos a lo largo de tres años y prácticamente a diario. Además de las penas de cárcel, el procesado ha aceptado pagar una indemnización de 6.000 euros a la víctima. El tribunal ha dictado sentencia en el acto.

Los hechos, según la conformidad, ocurrieron entre enero de 2007 y diciembre de 2009. El hombre, de 59 años, aprovechó que convivía con la hija de su sobrino para abusar de la menor. Durante ese periodo, la sometió a diversas prácticas sexuales, como manosearla, besarla y forzarla a masturbarle.

Intentó violarla

En una ocasión, según ha confesado el acusado, llevó a la niña a una caseta abandonada en Felanitx le bajó los pantalones y trató de penetrarla. La menor, que tenía entonces 10 años, opuso resistencia y acabó dándole un empujón para escapar de allí. A consecuencia de estos hechos sufre secuelas psicológicas.

El caso no salió a la luz hasta enero de 2015, cuando la víctima presentó una denuncia y el acusado fue detenido. El juez de guardia le dejó en libertad y dictó una orden de alejamiento como medida cautelar. La Fiscalía le imputó un delito de abuso sexual continuado y otro de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. Solicitó para él penas que sumaban nueve años y nueve meses de prisión.

La pena ha quedado rebajada tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la defensa y el fiscal, al que el procesado ha dado el visto bueno.

