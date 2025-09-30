Un trabajador muere en Santa Margalida al caerle encima una decena de planchas de hormigón de gran tonelaje
El cadáver de la víctima, un vecino de la localidad de 57 años, ha tenido que ser rescatado por dotaciones de los Bombers de Mallorca
Un trabajador de 57 años ha fallecido esta tarde al caerle encima una decena de planchas de hormigón de gran tonelaje en un almacén de una empresa de construcción de Santa Margalida. El cuerpo de la víctima ha quedado atrapado bajo las estructuras y ha tenido que ser rescatado por dotaciones de los Bombers de Mallorca. Al lugar han acudido dotaciones del 061, que no han podido hacer nada por la víctima, que ha fallecido en el acto, así como patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil, que han abierto una investigación para aclarar las circunstancias del siniestro.
El accidente laboral ha ocurrido sobre las dos de la tarde en el almacén de la empresa de construcción Pastor, una nave industrial en la entrada de Santa Margalida. La víctima, un hombre de 57 años, ha fallecido prácticamente en el acto cuando le han caído encima una decena de planchas de hormigón, con un peso de varias toneladas cada una. El cuerpo ha quedado atrapado bajo las estructuras.
Desde la empresa han solicitado ayuda de inmediato a los cuerpos de emergencia. El cuerpo del trabajador estaba atrapado bajo un peso enorme, por lo que se han movilizado dotaciones de los Bombers de Mallorca de los parques de Inca y Manacor, así como ambulancias del 061, patrullas de la Guardia Civil y Policía Local.
Mientras tanto, los compañeros del fallecido habían ido apartando algunas de las planchas desplomadas con una grúa. Los bomberos terminaron de liberar el espacio suficiente para poder sacar a la víctima de debajo de las planchas, pero los sanitarios no pudieron hacer nada por él. Había fallecido prácticamente en el acto.
El fallecido era vecino de Santa Margalida, y poco después acudieron al lugar varios familiares, que estaban muy afectados .
La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de aclarar las causas del accidente mortal.
