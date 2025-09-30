La Policía Local de Palma investiga a un joven reincidente por circular en moto sin carné

Agentes de la Policía Local de Palma han instruido diligencias penales contra un joven de 21 años que fue interceptado el pasado sábado cuando circulaba en un ciclomotor por la calle Aragón pese a que carece de carné de conducir. El joven tenía antecedentes policiales por los mismos motivos, al haber sido sancionado en dos ocasiones en el último año.

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron el sábado 27 de septiembre por la mañana, cuando una patrulla adscrita a la Policía Comunitaria del Distrito Este que realizaba labores de vigilancia por la calle Aragón, observó un ciclomotor con la placa de matrícula trasera colocada de forma irregular.

Los agentes dieron el alto al vehículo en la calle Torcuato Luca de Tena. El conductor manifestó en un primer momento que tenía el permiso de conducir en su domicilio pero, tras realizar las comprobaciones pertinentes en las bases de datos policiales, se constató que carecía de cualquier tipo de licencia.

Durante las gestiones, se verificó que, al conductor, ya le constaban antecedentes policiales por este mismo hecho delictivo, con atestados instruidos previamente en julio de 2024 y en febrero de 2025.

Se le comunicó su condición de investigado no detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. El ciclomotor, propiedad del joven, fue retirado por una grúa municipal y trasladado al depósito municipal de la Riera.