Una mujer acepta una pena de 21 meses de cárcel por estafar 32.000 euros a un amigo en Palma

Una mujer reconoció ayer en un juicio celebrado en Palma que había estafado 32.000 euros a un amigo con la falsa historia de que tenía que pagar la fianza de su novio, que había sido detenido traficando con lingotes de oro en el aeropuerto de Palma. La acusada llegó a un acuerdo con el fiscal, mediante el que reconocía su culpabilidad y aceptaba una pena de 21 meses de prisión, que quedará suspendida siempre que no vuelva a delinquir en un plazo de dos años y pague la indemnización a la víctima antes de un año y medio.

El juicio se celebró ayer por la mañana en el juzgado de lo penal número 6 de Palma. La mujer, para la que la Fiscalía reclamaba una condena de dos años y medio de prisión, llegó a un acuerdo y se reconoció culpable de un delito continuado de estafa. Tras el acuerdo con el fiscal la mujer aceptó una pena de 21 meses de cárcel y el pago de una indemnización a la víctima de 35.915 euros. La jueza dictó sentencia 'in voce' y dejó en suspenso la pena de prisión a condición de que no delinca en un plazo de dos años y pague la compensación antes de un año y medio.

La mujer reconoció que en el año 2021 estafó 32.000 euros a un allegado, al que contó que su novio había sido detenido con lingotes de oro en el aeropuerto de Palma y necesitaba el dinero para pagar la fianza. Todo era mentira. La mujer se quedó el dinero que acabó ingresado en diversas cuentas bancarias a su nombre.