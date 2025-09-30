Muere un hombre en un accidente laboral en una fábrica de Santa Margalida
Palma
Un hombre ha fallecido este martes en un accidente laboral ocurrido en Santa Margalida.
El suceso se ha producido en una nave industrial de materiales de construcción cuando una persona ha caído en un foso, según han informado los Bombers de Mallorca, que han activado los parques de Manacor e Inca.
(Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del periódico encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. Los lectores que compartan esta noticia en redes sociales verán cómo en el interior del enlace se van modificando tanto el titular como los subtítulos y el texto principal).
