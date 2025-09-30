Juicio por la muerte de un cliente de un gran almacén de Palma que fue atropellado por un toro mecánico

Un trabajador de un gran almacçen de material de construcción de Palma fue juzgado ayer, acusado de un delito de homicidio por imprudencia, por la muerte de un cliente al que atropelló cuando hacía marcha atrás con un toro mecánico en el aparcamiento del establecimiento en 2 de febrero de 2021. La acusación particular reclama para él una pena de dos años y medio de prisión, mientras que la fiscalía no acusa. El hombre admitió en el juicio que había plegado los retrovisores laterales del vehículo para entrar en el almacén y no vio a la víctima. Un perito de la acusación desgranó también una serie de deficiencias en el diseño del aparcamiento, donde los vehículos del establecimiento circulaban cerca de los clientes.

El accidente ocurrió el 2 de febrero de 2021. Un hombre de 66 años que acababa de aparcar en el recinto del centro comercial, ubicado en la Carretera Vella de Sineu, en Palma, fue arrollado por un toro mecánico conducido por un empleado del establecimiento que hacía marcha atrás. La víctima sufrió lesiones muy graves y falleció dos días después en el hospital.

El juicio por el presunto homicidio imprudente se celebró ayer en el juzgado de lo penal número 3 de Palma. En su declaración el trabajador admitió que poco antes había plegado los retrovisores laterales del vehículo porque unos palés se habían inclinado y no podía entrar en el almacén. El hombre explicó que utilizaba el retrovisor superior, un gran angular que le daba «una visión suficiente». Añadió que antes de hacer marcha atrás miró, pero no vio a la víctima, que trataba de bordear el vehículo, y no se dio cuenta del atropello hasta que oyó los gritos.

En la vista compareció como testigo un extrabajador de la empresa, que estaba en el lugar del accidente, que recordó que el conductor del toro mecánico le preguntó justo antes de dar marcha atrás si había alguien detrás suyo, y él le dijo que no había nadie. «Salió de detrás de una furgoneta en cuestión de segundos, yo no le vi», afirmó.

También testificó un ingeniero industrial, perito de la acusación, que realizó un informe para determinar las causas del siniestro.

El perito detectó diversas deficiencias en el diseño del aparcamiento, donde coincidían los clientes y los vehículos de los trabajadores. «Había una mezcla de todo», afirmó. Consideró que los pasos de cebra eran insuficientes. Además, mantuvo que el trabajador no tenía una visión suficiente al tener plegados los retrovisores laterales. «Si los hubiera tenido desplegados habría visto al peatón», afirmó.

La acusación particular, que representa a la familia del fallecido, solicita una pena de dos años y medio de prisión para el trabajador, mientras que la fiscalía no le acusa.