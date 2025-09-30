Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos detenidos por dieciséis robos en domicilios de Santa Margalida y Muro

Los delincuentes vigilaban las casas y esperaban a que los moradores salieran para desvalijarlas

Un guardia civil custodia a los dos presuntos ladrones detenidos.

Un guardia civil custodia a los dos presuntos ladrones detenidos. / Guardia Civil

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Guardia Civil del puesto de Santa Margalida arrestaron el pasado viernes a un hombre de 25 años de edad y una mujer de 28 como presuntos autores de dieciséis de robos con fuerza en viviendas de Santa Margalida y Muro.Los delincuentes vigilaban las casas y esperaban a que los moradores salieran para desvalijarlas.

Los hechos se remontan desde el pasado mes de junio, cuando la Guardia Civil empezó a recibir denuncias por diferentes robos con fuerza en interior de viviendas de Santa Margalida y Muro.

En la investigación, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Santa Margalida llegaron a la conclusión de que los ladrones realizaban vigilancias en las casas y aprovechaban cuando los moradores salían para cometer los robos. Para ello forzaban puertas o ventanas para acceder al interior y sustraer toda clase de objetos de valor como dinero, joyas y prendas de ropa.

La mañana del pasado viernes los guardias civiles arrestaron a los sospechosos, a quienes se les intervinieron joyas y diversos objetos personales que habían sido sustraídos, y que han sido devueltos a sus propietarios.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una acróbata mallorquina muere al caer de un trapecio en un circo en Alemania
  2. Las fuertes lluvias provocan inundaciones en calles de Selva y otras localidades de la Part Forana
  3. “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
  4. Lluvias torrenciales en el Mediterráneo antes de que el temporal alcance Baleares
  5. Emergencias activa el Índice de Gravedad 0 del Plan Meteobal en toda Baleares por lluvias y tormentas
  6. La escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma se halla en Princeton junto a una galería de Can Aiamans
  7. La masiva asistencia en la primera Fira del Variat en Palma desborda a los restaurantes y genera críticas por no poder comer
  8. Marina Barceló es la prueba de que si te mueve el amor y la pasión puedes llegar donde quieras

Dos detenidos por dieciséis robos en domicilios de Santa Margalida y Muro

Dos detenidos por dieciséis robos en domicilios de Santa Margalida y Muro

La Policía Local de Palma investiga a un joven reincidente por circular en moto sin carné

La Policía Local de Palma investiga a un joven reincidente por circular en moto sin carné

Detenido por tres robos violentos en los últimos meses en la calle Manacor, en Palma

Detenido por tres robos violentos en los últimos meses en la calle Manacor, en Palma

Los Bombers rescatan a un conductor atrapado en una carretera inundada en Felanitx

Los Bombers rescatan a un conductor atrapado en una carretera inundada en Felanitx

Juicio por la muerte de un cliente de un gran almacén de Palma que fue atropellado por un toro mecánico

Juicio por la muerte de un cliente de un gran almacén de Palma que fue atropellado por un toro mecánico

Las fuertes lluvias provocan inundaciones en calles de Selva y otras localidades de la Part Forana

Las fuertes lluvias provocan inundaciones en calles de Selva y otras localidades de la Part Forana

Los excursionistas perdidos en el torrent de Mortitx, rescatados en plena madrugada y deshidratados

Los excursionistas perdidos en el torrent de Mortitx, rescatados en plena madrugada y deshidratados

Piden una multa para el policía que causó la muerte de un peatón en el Paseo Sagrera de Palma

Piden una multa para el policía que causó la muerte de un peatón en el Paseo Sagrera de Palma
Tracking Pixel Contents