Dos detenidos por dieciséis robos en domicilios de Santa Margalida y Muro
Los delincuentes vigilaban las casas y esperaban a que los moradores salieran para desvalijarlas
Agentes de la Guardia Civil del puesto de Santa Margalida arrestaron el pasado viernes a un hombre de 25 años de edad y una mujer de 28 como presuntos autores de dieciséis de robos con fuerza en viviendas de Santa Margalida y Muro.Los delincuentes vigilaban las casas y esperaban a que los moradores salieran para desvalijarlas.
Los hechos se remontan desde el pasado mes de junio, cuando la Guardia Civil empezó a recibir denuncias por diferentes robos con fuerza en interior de viviendas de Santa Margalida y Muro.
En la investigación, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Santa Margalida llegaron a la conclusión de que los ladrones realizaban vigilancias en las casas y aprovechaban cuando los moradores salían para cometer los robos. Para ello forzaban puertas o ventanas para acceder al interior y sustraer toda clase de objetos de valor como dinero, joyas y prendas de ropa.
La mañana del pasado viernes los guardias civiles arrestaron a los sospechosos, a quienes se les intervinieron joyas y diversos objetos personales que habían sido sustraídos, y que han sido devueltos a sus propietarios.
La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
- Una acróbata mallorquina muere al caer de un trapecio en un circo en Alemania
- Las fuertes lluvias provocan inundaciones en calles de Selva y otras localidades de la Part Forana
- “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
- Lluvias torrenciales en el Mediterráneo antes de que el temporal alcance Baleares
- Emergencias activa el Índice de Gravedad 0 del Plan Meteobal en toda Baleares por lluvias y tormentas
- La escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma se halla en Princeton junto a una galería de Can Aiamans
- La masiva asistencia en la primera Fira del Variat en Palma desborda a los restaurantes y genera críticas por no poder comer
- Marina Barceló es la prueba de que si te mueve el amor y la pasión puedes llegar donde quieras