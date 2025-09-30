Dos detenidos por dieciséis robos en domicilios de Santa Margalida y Muro

Agentes de la Guardia Civil del puesto de Santa Margalida arrestaron el pasado viernes a un hombre de 25 años de edad y una mujer de 28 como presuntos autores de dieciséis de robos con fuerza en viviendas de Santa Margalida y Muro.Los delincuentes vigilaban las casas y esperaban a que los moradores salieran para desvalijarlas.

Los hechos se remontan desde el pasado mes de junio, cuando la Guardia Civil empezó a recibir denuncias por diferentes robos con fuerza en interior de viviendas de Santa Margalida y Muro.

En la investigación, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Santa Margalida llegaron a la conclusión de que los ladrones realizaban vigilancias en las casas y aprovechaban cuando los moradores salían para cometer los robos. Para ello forzaban puertas o ventanas para acceder al interior y sustraer toda clase de objetos de valor como dinero, joyas y prendas de ropa.

La mañana del pasado viernes los guardias civiles arrestaron a los sospechosos, a quienes se les intervinieron joyas y diversos objetos personales que habían sido sustraídos, y que han sido devueltos a sus propietarios.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.