Detenido por tres robos violentos en los últimos meses en la calle Manacor, en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un ciudadano senegalés como presunto autor de tres robos violentos en las proximidades de la calle Manacor de Palma en los últimos meses. El individuo se aprovechaba de su gran corpulencia para golpear e intimidar a las víctimas para arrebatarles los objeos de valor que tuvieran.

La detención ha sido posible por las gestiones realizadas por los agentes del Grupo de Investigación de la Comisaria Centro, tras recibir diversas denuncias sobre asaltos violentos cometidos en la calle, siempre en la misma zona. A mediados del mes de agosto una mujer denunció haber sido victima de un robo con violencia e intimidación. Segun la denuncia, cuando iba por la calle Manacor fue abordada por la espalda por dos individuos, que la golpearon y tiraron al suelo con gran violencia. Los presuntos autores aprovecharon que la victima estaba suelo para quitarle su cartera con tarjetas bancarias, efectos personales y 150 euros en efectivo.

La victima aportó características físicas de los presuntos autores y añadió que a uno de ellos lo tenía visto en la zona.

Gran corpulencia

Los agentes del Grupo de Investigación comprobaron que en los meses de julio y agosto se habían denunciado otros dos robos con violencia en la misma zona. Tras las pesquisa pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, los agentes determinaron en los tres robos con violencia investigado habría participado una misma persona, siendo un individuo muy corpulento. El presunto autor aprovechaba su superioridad física para abalanzarse sobre las victimas, a las que golpeaba e intimidaba para arrebatarles los objetos de valor que portasen, sobre todo dinero en efectivo y teléfonos móviles.

Durante la investigación, los agentes de la Policía Nacional se percataron que los robos denunciados se habrían cometido en unos puntos cercanos entre sí. Posteriormente consiguieron situar en el lugar al presunto autor de los robos con violencia cuando se cometieron los mismos.

Finalmente el sospechoso fue identificado. Se trataba de un ciudadano senegalés, que fue detenido como presunto autor de tres delitos de robo con violencia.

La Policía prosiegue con la investigación para arrestar al segundo implicado en los robos.