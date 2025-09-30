Los Bombers rescatan a un conductor atrapado en una carretera inundada en Felanitx

Los Bombers de Mallorca han rescatado a primera hora de la mañana a un hombre que estaba atrapado en el interior de su vehículo en una carretera inundada por las lluvias en Felanitx. Las lluvias que han caído sobre el archipiélago en las últimas horas han causado una veintena de incidentes en Mallorca y 41 en Ibiza, hasta las ocho de la mañana, según informan desde el 112.

El incidente más grave ha ocurrido a las seis y media de la mañana, en el kilómetro 14 de la carretera Ma-14, en las proximidades de Felanitx, cuando un coche con un ocupante ha quedado atascado en el medio de la calzada, que estaba cubierta de agua. Al lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers de Mallorca, que han rescatado al conductor en buen estado.

Hasta las ocho de la mañana, el 112 había registrado 19 incidentes en Mallorca provocados por la lluvia, otros 41 en Ibiza y solo uno en Menorca. Los municipios más afectados han sido Sant Josep de sa Talaia (con 19 incidencias), la ciudad de Ibiza (13), Selva (7), Inca (3), Santa Eulària (3), Santa Margalida (2) y Lloret , Muro, Palma), Maó, Pollença, Porreres, Alcúdia y Felanitx, con un unico incidente en cada localidad. La mayoría de los avisos se referían a inundaciones de bajos y calles, desprendimientos de elementos urbanos, incendios agrícolas, caída de árboles, desprendimientos de rocas y acumulación de agua en las calzadas.

Mallorca sigue en alerta amarilla en previsión de fuertes lluvias, mientras que Ibiza y Formentera están en alerta roja. La alerta en Menorca se ha desactivado.