Prisión para un narco que repartía droga a domicilio en Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado viernes en Palma a un presunto narcotraficante que se dedicaba a vender droga a domicilio. En el registro practicado en su domicilio, en la barriada de Son Fortesa, los agentes encontraron cien gramos de cocaína, otros cincuenta de hachís y 3.245 euros en billetes. El hombre ingresó ayer en prisión tras ser conducido al juzgado de guardia.

Agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional iniciaron la investigación tras recibir informaciones que apuntaban a que el hombre presuntamente se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes a domicilio, y que se trasladaba en un vehículo hasta los puntos pactados con los compradores para entregarles las dosis acordadas.

Los investigadores tuvieron conocimiento de la ilícita actividad del presunto autor a través de numerosas quejas y manifestaciones vecinales, en las cuales se informaba de que un vecino de la Plaza Segovia, en la barriada de Son Fortesa, se dedicaba al tráfico de drogas. En estas quejas añadían como el presunto autor habría mantenido más de una discusión en los alrededores de su domicilio con clientes que acudían para conseguir algún tipo de sustancias estupefacientes.

Una vez confirmadas las informaciones, y tras les pertinentes gestiones de investigación llevadas a cabo a por el Grupo II de Estupefacientes, en lamañana del pasado viernes se estableció un operativo policial en el cual, tras la autorización judicial, se procedió a la entrada y registro en su domicilio.

Sobre las 09:30 horas, agentes del Grupo II procedieron a entrar en el domicilio del presunto autor, localizando en su interior al mismo. En el transcurso del registro domiciliario, se intervinieron importantes cantidades de sustancias estupefacientes: más de cien gramos de cocaína, cerca de cincuenta de hachís, diferentes medicamentos ilícitos y un total de 3245 euros, en billetes fraccionados.

Droga y dinero intervenido al detenido. / CNP

Los investigadores comprobaron que el hombre tenía parte de la droga ya preparada en monodosis dispuestas para su venta. Finalmente se procedió a su detenciónpor un delito de tráfico de drogas. El detenido ha pasado hoy por la mañana a disposición del juzgado de guardia y el juez ha ordenado su ingreso en prisión.

Denuncias anónimas