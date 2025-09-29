Piden una multa para el policía que causó la muerte de un peatón en el Paseo Sagrera de Palma

La Fiscalía solicita una pena de multa para el agente de la Policía Local de Palma que en la madrugada del 2 de junio de 2022 atropelló a tres peatones que caminaban por la acera del Paseo Sagrera de Palma y causó la muerte de uno de ellos y heridas graves a los otros dos. El fiscal considera que el agente es responsable de un delito de homicidio por imprudencia menos grave, ya que circulaba con falta de atención y a una velocidad excesiva cuando trataba de alcanzar un coche cuyo conductor había infligido malos tratos a una mujer.

El accidente ocurrió a las 00.36 de la madrugada del 2 de junio de 2022. Según el relato del fiscal, un coche patrulla de la Policía Local de Palma se dirigía a un servicio de urgencia, ya que trataba de alcanzar un vehículo cuyo conductor había sido visto cuando maltrataba a una mujer. El vehículo policial avanzó por el Paseo Sagrera con las señales de emergencia luminosas encendidas, pero el fiscal considera que el policía que iba al volante, un agente de 47 años, no puso la debida atención en la conducción y circulaba a una velocidad superior a la permitida. Esto motivó que el conductor no se apercibiera del final de la vía en la intersección de la calle Consolat, por lo que impactó contra el bordillo e invadió la zona peatonal, donde atropelló a tres peatones.

Una de las víctimas, el italiano Marco Decandia, de 36 años, que trabajaba como camarero en un restaurante cercano, sufrió un traumatismo craneoencefálico que le provocó la muerte casi en el acto. Sus dos acompañantes, un suizo de 25 años y una austríaca de 35, sufrieron lesiones muy graves y tuvieron que ser hospitalizados.

La Fiscalía considera que la conducta del policía que conducía es constitutiva de un delito de homicidio por imprudencia menos grave y de dos delitos de lesiones por imprudencia menos grave. Por ello solicita para el acusado la pena de dieciocho meses de multa a razón de una cuota diaria de doce euros, así como la prohibición de conducir vehículos a motor durante dieciocho meses.

Respecto a las indemnizaciones, la Fiscalía reclama 48.000 euros para cada uno de los progenitores de la víctima mortal y otros 32.000 para el hermano. Para los dos peatones que sobrevivieron solicita una compensación económica de 21.500 y 8.000 euros.

El juicio se celebrará esta semana en la Audiencia Provincial de Palma.