Las fuertes lluvias provocan inundaciones en calles de Selva y otras localidades de la Part Forana
Los Bombers de Mallorca han registrado una docena de incidentes, la mayoría de poca gravedad
Los Bombers de Mallorca han registrado esta tarde, hasta las cinco, una docena de incidentes por las fuertes lluvias en la mitad norte de Mallorca. Lo peor por ahora se lo ha llevado Selva, donde han caído un centenar de litros por metro cuadrado y el agua acumulada en las calzadas superaba los bordillos de las aceras. También ha resultado afectada una estación eléctrica y un rayo ha derribado una palmera.
Fuentes de los Bombers de Mallorca informan de que hasta media tarde sus efectivos habían registrado una docena de incidentes provocados por las intensas lluvias. La mayoria de los casos se han producido en Selva, donde la lluvia acumulada ha provocado inundaciones en varias casas. Los Bombers han recibido también peticiones de ayuda por distintos incidentes en Inca, Muro, Lloret y Santa Margalida.
Hasta ahora, las incidencias más graves han sido una instalación eléctrica, que se ha visto afectada por la lluvia, y un rayo que ha derribado una palmera.
Mallorca se encuentra en alerta naranja, junto a Ibiza y Formentera, ante la previsión de fuertes lluvias durante las próximas horas.
