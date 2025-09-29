Detenidos seis turistas por herir gravemente a un empleado de una discoteca de s'Arenal, en Palma

Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional arrestaron en la madrugada del pasado sábado a seis jóvenes turistas, cuatro austriacos y dos bosnios, por propinar una paliza a un empleado de una discoteca de s'Arenal, que sufrió fracturas en cuatro vértebras y tuvo que ser atendido en un hospital.

Los hechs, según informa la Policía, ocurrieron sobre las dos menos veinte de la madrugada del sábado en una discoteca de s'Arenal. Agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), en servicio de paisano por la Playa de Palma, fueron requeridos por el personal de una discoteca, ya que al parecer se habría producido una grave agresión en el interior del establecimiento. Los trabajadores informaban que un grupo de seis hombres habrían agredido al jefe de la sala, sin motivo aparente y que fruto de la agresión el trabajador habría perdido el conocimiento y había quedado tendido en el suelo del recinto.

Los agentes atendieron al herido, que al recobrar la conciencia, explicó que había sido agredido por un grupo de seis hombres extranjeros, a los cuales había llamado la atención por su comportamiento en el local. Tras las manifestaciones, los agentes solicitaron asistencia médica en el local y el agredido fue trasladado hasta un centro hospitalario donde fue atendido por las lesiones que presentaba.

Tras las manifestaciones del agredido, así como de los testigos de los hechos, los agentes del GOR establecieron un dispositivo de localización de los presuntos autores, los cuales, tras la agresión, habían abandonado el local todos juntos y a la carrera.

Gracias a los datos aportados, de vestimenta y características físicas, los agentes localizaron en el interior de un hotel cercano al lugar de los hechos a un joven cuyas características físicas coincidían plenamente a la de uno de los presuntos autores, procediéndose a su identificación momentos después.

Posteriormente, y una vez identificado el primero de los presuntos autores, se confirmó que se encontraba hospedado en hotel, por lo que los agentes sospecharon que el resto del grupo se encontraría igualmente en el mismo establecimiento. Tras las gestiones necesarias, se confirmó que el identificado había realizado el checking en el hotel junto con otros siete hombres que compartían habitación.

Por parte de los agentes, se procedió a la localización del resto de los presuntos autores, los cuales se encontraban distribuidos en varias habitaciones del hotel. Una vez obtenidas sus plenas identificaciones, los agentes observaron como al menos dos de estos presentaban signos evidentes de haber estado involucrados en una pelea por las erosiones y heridas en sus rostros.

Sin ningún genero de dudas sobre la autoría de la agresión por parte de dichos turistas, se procedió a la detención de los seis varones como autores de un delito de lesiones, procediéndose al traslado de los mismos hasta dependencias policiales. Se trataba de cuatro ciudadanos austriacos y dos bosnios, todos con edades comprendidas entre los 25 y los 33 años.

Posteriormente, se obtuvieron las manifestaciones del agredido, un alemán que 48 años, que recibió el alta tras ser atendido. Este reconoció sin ningún género de dudas a los presuntos autores como los seis varones que le habían agredido. La víctma nformó que tras ser atendido por la agresión le diagnosticaron fracturas en cuatro vértebras.