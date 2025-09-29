Condenado a tres años de cárcel por atracar con un machete a un empresario en Magaluf

Un ciudadano cubano de 55 años ha sido condenado esta mañana en la Audiencia de Palma a una pena de tres años y un mes de prisión por asaltar armado con un machete a un empresario de Magaluf, al que junto a un cómplice esperó en el rellano de su casa para sustraerle una mochila con 83.000 euros en diciembre de 2019. El condenado ha devuelto a la víctima 60.000 euros.

Los hechos , según recoge el escrito de calificación fiscal ocurrieron en la noche del 19 de diciembre de 2019. Dos hombres enmascarados esperaron en la escalera de un edificio de Magaluf a que llegara la víctima, residente en el ático. Le atacaron en el rellano del primer piso con un machete de grandes dimensiones, con el que le golparon con el mango en la cabeza. Le ataron de pies y manos con cinta americana y se lo llevaron en volandas hasta su casa, mientras le seguían golpeando. Una vez allí abrieron la puerta y desconectaron la alarma con las llaves de la víctima. Le dieron más golpes y le estrangularon con su propio cinturón al tiempo que le decían que le matarían si no les decía dónde guardaba el dinero.

El hombre, que temía por su vida, confesó que guardaba una mochila con 83.000 euros en su dormitorio. Los asaltantes se llevaron el dinero y su teléfono móvil, y lo dejaron atado. La víctima finalmente se pudo liberar y fue a pedir ayuda a un hotel cercano.

En el juicio celebrado esta mañana en la Audiencia de Palma solo ha comparecido uno de los autores del asalto, ya que el otro no pudo ser identificado. El acusado se ha declarado culpable y ha devuelto a la víctima 60.000 euros, y ha aceptado una pena de tres años y un mes de prisión.