Los excursionistas perdidos en el torrent de Mortitx, rescatados en plena madrugada y deshidratados
Un familiar de uno de los senderistas fue quien avisó a la guardia civil de que el grupo no había vuelto y no tenía cómo contactar con ellos
EP
Los excursionistas desaparecidos este domingo en el torrent de Mortitx, en el término municipal de Escorca (Mallorca) fueron rescatados por la Guardia Civil sobre las 01.00 horas, en buen estado, aunque con síntomas de deshidratación.
El aviso del rescate lo lanzaron a última hora del día los Bomberos de Mallorca alertando de la búsqueda de una mujer, perdida mientras hacia una excursión en grupo --cinco personas de entre 60 y 70 años--.
La Guardia Civil ha informado este lunes de los detalles del rescate. Sobre las 21.30 horas se recibió el aviso de la desaparición por parte del 112. Un familiar de uno de los excursionistas informó de que el grupo no había regresado y que desconocía que les había podido pasar, al no tener posibilidad de contactar con ellos.
Formaban el grupo un varón de 67 años de edad, dos mujeres de 71 y 64 años de edad, de nacionalidad española y un varón de 69 años y una mujer de 70 años de edad, de nacionalidad francesa.
Rápidamente se activó el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), que se dirigió al lugar donde iniciaron la búsqueda del grupo de excursionistas.
Tras una intensa búsqueda por parte de los especialistas de montaña en las inmediaciones de la zona donde el grupo de excursionistas habría iniciado su incursión, los localizaron sobre las 01.00 horas en buen estado, pero con síntomas de deshidratación.
Los guardias civiles los asistieron y los recondujeron hasta el punto donde habían iniciado la excursión, finalizando la intervención a las 04.35 horas.
La Benemérita recomienda a la hora de salir a la montaña ir acompañados de alguna persona que conozca el lugar y con la formación adecuada, no sobreestimar las posibilidades, planificar la salida, analizar las condiciones meteorológicas y adecuar el nivel técnico de cada persona a la actividad a realizar.
- Identificada en EEUU una escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma
- La masiva asistencia en la primera Fira del Variat en Palma desborda a los restaurantes y genera críticas por no poder comer
- Una acróbata mallorquina muere al caer de un trapecio en un circo en Alemania
- El Paseo Marítimo de Palma descubre su nuevo jardín interior
- Las fotos del nuevo jardín interior del Paseo Marítimo de Palma
- Comercio y restaurantes lamentan que los baleares son cada vez más pobres
- La escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma se halla en Princeton junto a una galería de Can Aiamans
- Emergencias activa el Índice de Gravedad 0 del Plan Meteobal en toda Baleares por lluvias y tormentas