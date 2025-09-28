El sistema de geolocalización permite recuperar un móvil robado en Palma y detener al ladrón

El sistema de geolocalización ha permitido a la Policía Local de Palma recuperar un teléfono móvil robado y detener al ladrón. El sospechoso, un senegalés de 21 años, sustrajo el aparato a un chico que se había quedado dormido en su coche. La víctima activó el sonido del aparato a distancia y los agentes arrestaron al sospechoso, que estaba al otro lado de la calle.

Los hechos, según han informado hoy la Policía Local, ocurrieron en la madrugada del pasado 21 de septiembre en la barriada de Pere Garau. Una patrulla fue requerida por un grupo de jóvenes, uno de los cuales explicó que le acababan de robar su teléfono móvil de alta gama, valorado en 900 euros.

Dormido en el coche

La víctima contó que le habían sustraído el dispositivo del interior de su vehículo, donde se había quedado dormido con una de las ventanillas parcialmente abierta. El coche estaba aparcado en la calle Beatriu de Pinós.

Gracias a la aplicación de geolocalización del móvil, el joven pudo indicar a los agentes que el terminal se encontraba al otro lado de la calle, donde había tres hombres. Uno de los policías se aproximó a los sospechosos mientras la víctima activaba a distancia el sonido de su teléfono. Inmediatamente, un tono de llamada comenzó a sonar desde el bolsillo de uno de los hombres.

Por 20 euros

El individuo intentó justificar la posesión del móvil alegando que lo acababa de comprar por 20 euros, ofreciendo versiones contradictorias e imprecisas. Finalmente, la víctima pudo desbloquear el terminal con su código personal delante de los agentes.

La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el correspondiente atestado y, posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional.