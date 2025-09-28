Nuevas imágenes muestran las impactantes llamas del incendio en un edificio okupado de Son Bauló

Unas nuevas imágenes difundidas en las últimas horas muestran la violencia del incendio que anoche arrasó una vivienda en el antiguo apartahotel okupado de Son Bauló, en Santa Margalida. En los vídeos se aprecia cómo las llamas salen con fuerza por las ventanas de la vivienda afectada, iluminando la fachada del edificio y generando escenas de gran tensión entre los vecinos, que fueron desalojados de urgencia.

Rescate en plena noche

El fuego se declaró poco después de las nueve de la noche en un segundo piso del bloque situado en la calle Espígol. Según las primeras pesquisas de los Bombers de Mallorca, el origen pudo estar en una cocina de butano mientras uno de los moradores preparaba la cena. Las llamas se propagaron con rapidez por el interior del piso.

Varias llamadas alertaron a los servicios de emergencias y al lugar acudieron dotaciones de los Bombers de Mallorca, además de patrullas de la Policía Local de Santa Margalida y de la Guardia Civil. Los bomberos lograron rescatar a una persona que había quedado atrapada en la terraza, trasladándola sana y salva a un lugar seguro.

Vivienda destruida y edificio precintado

El incendio quedó sofocado tras una intensa labor de extinción, pero la vivienda quedó completamente destruida y con graves daños estructurales, por lo que fue precintada. Los vecinos pudieron regresar al inmueble una vez se ventiló y revisó la zona, aunque con el recuerdo de una noche de gran sobresalto.

Un edificio marcado por la polémica

El inmueble, conocido como Espígol Beach, arrastra una larga historia de conflictos. Construido como apartahotel turístico en los años 90, fue vendido en 2004 como viviendas individuales mediante un entramado fraudulento que acabó con seis personas condenadas por estafa. Desde entonces, el edificio ha estado ocupado de manera irregular y se ha convertido en foco de problemas vecinales y de convivencia.

La Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro mientras las imágenes difundidas reavivan el impacto de lo sucedido entre los residentes de Son Bauló.