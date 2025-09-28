Un incendio destruye una vivienda en Son Bauló

Un incendio arrasó anoche una vivienda en Son Bauló, en Santa Margalida. El fuego obligó a desalojar a todos los vecinos del edificio, aunque no hubo que lamentar heridos. Dotaciones de los Bombers de Mallorca consiguieron sofocar las llamas, pero el piso quedó completamente destruido por el fuego y ha sido precintado. La Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer las causas del siniestro.

El fuego se declaró poco después de las nueve de la noche en el segundo piso de un edificio situado en la calle Espígol. Varias llamadas alertaron a los servicios de emergencias y al lugar acudieron efectivos de los Bombers de Mallorca y patrullas de la Policía Local de Santa Margalida y de la Guardia Civil.

Destruida

Los agentes desalojaron a todos los vecinos de la finca mientras los bomberos centraban sus esfuerzos en sofocar las llamas. El fuego estaba ya muy extendido y no pudieron evitar que el piso quedara completamente arrasado por las llamas.

Tras apagar el fuego y ventilar la zona, los bomberos llevaron a cabo una revisión de la finca y comprobaron que la vivienda afectada presentaba daños estructurales importantes, por lo que quedó precintada.