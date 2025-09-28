Un incendio destruye una vivienda en Son Bauló
El fuego, declarado el sábado por la noche, obligó a desalojar a los vecinos de la finca, situada en la calle Espígol
Un incendio arrasó anoche una vivienda en Son Bauló, en Santa Margalida. El fuego obligó a desalojar a todos los vecinos del edificio, aunque no hubo que lamentar heridos. Dotaciones de los Bombers de Mallorca consiguieron sofocar las llamas, pero el piso quedó completamente destruido por el fuego y ha sido precintado. La Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer las causas del siniestro.
El fuego se declaró poco después de las nueve de la noche en el segundo piso de un edificio situado en la calle Espígol. Varias llamadas alertaron a los servicios de emergencias y al lugar acudieron efectivos de los Bombers de Mallorca y patrullas de la Policía Local de Santa Margalida y de la Guardia Civil.
Destruida
Los agentes desalojaron a todos los vecinos de la finca mientras los bomberos centraban sus esfuerzos en sofocar las llamas. El fuego estaba ya muy extendido y no pudieron evitar que el piso quedara completamente arrasado por las llamas.
Tras apagar el fuego y ventilar la zona, los bomberos llevaron a cabo una revisión de la finca y comprobaron que la vivienda afectada presentaba daños estructurales importantes, por lo que quedó precintada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los responsables de unas obras en el edificio de Casa Fernando niegan que tuvieran relación con el cierre del restaurante
- El religioso de Porreres: 'Tengo el mismo derecho que el cura a vivir en el oratorio
- Nuevo supermercado en el centro de Palma: Eroski inaugura un espacio único en el barrio de la plaza de los Patines
- Conceden más de 5 mil euros a los herederos de un pensionista por retrasos en su pensión en vida
- El Sopar a la fresca vuelve a reunir cerca de 18.000 personas en Binissalem
- El Gobierno central se abre a que alquileres de más de 900 euros puedan recibir ayudas en Baleares
- Ayuso elige a Ana Rosa para hablar claro de González Amador tras ser enviado al banquillo: entrevista en plató la próxima semana
- Identificada en EEUU una escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma