Tres detenidos por una pelea con una cadenas y palos en Manacor

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a tres hombres tras una pelea multitudinaria en la que utilizaron cadenas y palos. Los sospechosos, de nacionalidad marroquí, están acusados de delitos de riña tumultuaria, lesiones y amenazas.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles. Los servicios de emergencias recibieron una llamada en la que se alertaba de que se estaba produciendo una pelea entre varios hombres. Según el aviso, podrían estar utilizando objetos peligrosos o algún tipo de arma para agredirse unos a otros.

En un albergue

Los agentes que acudieron al lugar indicado no encontraron a nadie, por lo que dieron batidas por la zona. Entonces fueron requeridos por uno de los implicados. Dijo que vivía en un albergue y que hace unos días fue asaltado por los otros hombres, que también residían en el centro. Esa tarde el requirente les había recriminado lo ocurrido al toparse con ellos por la calle.

De repente, los dos presuntos ladrones empezaron a agredirle con puñetazos y patadas. Pudo zafarse y cogió un palo para defenderse, mientras sus rivales sacaron un cuchillo y una cadena.

Vídeos de vecinos

Los policías acudieron al lugar donde se había producido la pelea con la presunta víctima para tratar de encontrar alguno de los objetos contundentes y llevarla al médico más tarde. Sin embargo, al llegar al lugar, aparecieron varios vecinos mostrando vídeos de lo ocurrido. En las imágenes se veía cómo el supuesto perjudicado se abalanzaba sobre sus dos rivales con una cadena, de manera intimidante y profiriendo amenazas, para agredirles tras haber intercambiado puñetazos y patadas con ellos. Entonces los dos hombres cogieron una cadena y una vara de madera respectivamente para tratar de golpear a su oponente.

Al acudir al albergue donde residen, otros testigos explicaron que el requirente había sido el que había iniciado la disputa. Por ello, los agentes de la Policía Nacional detuvieron al hombre por ser el presunto autor de un delito de un delito de riña tumultuaria, lesiones y amenazas. Los otros dos hombres no estaban en el centro, ya que habían dicho a los trabajadores que habían tenido problemas en la calle y que no iban a pasar la noche allí. Ambos fueron localizados y detenidos horas después. Según comprobaron los policías les constaban reclamaciones judiciales de un juzgado de la península.