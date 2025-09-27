La Policía Local de Palma identifica al autor de siete vertidos de escombros en polígonos industriales

El Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) de la Policía Local de Palma ha finalizado una investigación que ha permitido identificar a un hombre español de 32 años como presunto autor de siete vertidos ilegales de escombros en los polígonos de Son Castelló, Can Valero y Son Morro.

La investigación se inició a principios de año a raíz de una oleada de vertidos detectados. Gracias a la colaboración con el Servicio de Inspección Medioambiental de EMAYA, con la Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) y a las pesquisas de los agentes, las sospechas se centraron en un camión cuyas características coincidían en los diferentes incidentes. Tras varias vigilancias, se localizó e identificó el vehículo.

Durante la investigación, se analizó la información disponible de siete vertidos distintos, ocurridos entre abril y septiembre. Un minucioso informe pericial sobre las características y modificaciones singulares del camión permitió confirmar que se trataba del mismo vehículo en todos los casos.

Los hechos serán tramitados como una infracción grave a la Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, que contempla sanciones de hasta 9.000 euros por vertido, agravadas en este caso por el volumen y la reincidencia.