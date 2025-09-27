Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local de Palma identifica al autor de siete vertidos de escombros en polígonos industriales

Las sanciones por este tipo de infracción grave pueden alcanzar los 9.000 euros por cada vertido

Escombros vertidos en un polígono de Palma por el acusado.

Escombros vertidos en un polígono de Palma por el acusado. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Redacción Sucesos

Palma

El Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) de la Policía Local de Palma ha finalizado una investigación que ha permitido identificar a un hombre español de 32 años como presunto autor de siete vertidos ilegales de escombros en los polígonos de Son Castelló, Can Valero y Son Morro.

La investigación se inició a principios de año a raíz de una oleada de vertidos detectados. Gracias a la colaboración con el Servicio de Inspección Medioambiental de EMAYA, con la Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) y a las pesquisas de los agentes, las sospechas se centraron en un camión cuyas características coincidían en los diferentes incidentes. Tras varias vigilancias, se localizó e identificó el vehículo.

Durante la investigación, se analizó la información disponible de siete vertidos distintos, ocurridos entre abril y septiembre. Un minucioso informe pericial sobre las características y modificaciones singulares del camión permitió confirmar que se trataba del mismo vehículo en todos los casos.

Los hechos serán tramitados como una infracción grave a la Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, que contempla sanciones de hasta 9.000 euros por vertido, agravadas en este caso por el volumen y la reincidencia.

TEMAS

