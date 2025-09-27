Piden cárcel a una mujer por incendiar su casa en s'Arenal tras discutir con su expareja

La Fiscalía reclama una condena de 10 meses de prisión para una mujer acusada de incendiar la casa en la que convivía con su expareja en s'Arenal tras una discusión. El fuego provocó importantes daños en el inmueble y la sospechosa tuvo que ser rescatada por los bomberos y atendida por una intoxicación por inhalación de humo. La mujer negó ayer en el juicio ser la autora del incendio: "Yo no quiero morir quemada". El ministerio público rebajó su petición inicial de tres años de cárcel al apreciar una atenuante por su adicción al alcohol.

Los hechos ocurrieron hacia la una de la tarde del 20 de agosto de 2024 en una vivienda situada en la calle Torrent, en s'Arenal de Llucmajor. Allí convivían la acusada y su expareja sentimental, cuya relación se había roto unas dos semanas antes. El hombre explicó en el juicio que él salió a realizar unas gestiones y ella empezó a llamarle y a enviarle mensajes. "O me abres la puerta o la tiro abajo. Si no vienes habrá una desgracia. Tú te lo has buscado, ahora vienen los bomberos", le dijo.

Alcohólica

La procesada reconoció ante la magistrada estos mensajes. Explicó que pretendía coger su bolso y otros efectos personales que el hombre tenía en su cuarto, que estaba cerrado con llave. La procesada negó haber provocado el incendio y aseguró que en ella vivían otras dos personas, que tenían alquiladas sendas habitaciones. "Me encontraron sentada en el cuarto de baño porque era el único lugar donde había oxígeno. Me intoxiqué y me llevaron a urgencias", relató. La mujer explicó que es alcohólica y su abogado aportó documentación para acreditarlo.

Efectivos de los Bombers, durante la extinción del incendio. / DM

El excompañero de la acusada confirmó que recibió mensajes amenazantes aquella mañana y que cuando regresó a la vivienda se topó con el incendio. "No sé si lo provocó ella", dijo el hombre, que confirmó que en la casa había otras dos personas que al parecer huyeron por un balcón al detectar el fuego.

Un bombero y un policía local explicaron que cuando entraron en la vivienda para sofocar las llamas solo encontraron a la acusada, a la que tuvieron que rescatar. El fuego afectó a una terraza en la que se acumulaban colchones, electrodomésticos y otros enseres y provocó daños tasados en más de 2.500 euros. El juicio quedó visto para sentencia.