Herido un joven al despeñarse en la montaña de Son Quint, en Palma

Un joven de 25 años ha resultado herido hoy al despeñarse por un desnivel de seis metros en la montaña de Son Quint, en Palma. El rescate ha sido complejo porque la víctima ha acabado en una zona de muy difícil acceso y los bomberos y los sanitarios han tenido que descender hasta él haciendo rápel. Finalmente, ha sido trasladado en helicóptero a Son Espases, aunque su estado no era grave.

El accidente ha ocurrido hacia la una de la tarde, según ha informado el 061. La víctima estaba practicando senderismo por un camino rocoso cuando se ha precipitado al vacío. Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias y al lugar han acudido dotaciones de los Bombers de Palma y efectivos del Ib-Salut. Los especialistas han descendido con cuerdas hasta él y le han prestado los primeros auxilios antes de su traslado al hospital.