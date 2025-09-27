Condenado por masturbarse varias veces ante dos niñas en Palma
El acusado, que padece una discapacidad mental, acepta el pago de una multa de 544 euros
Un hombre fue condenado ayer a pagar una multa de 544 euros por masturbarse varias veces ante dos niñas, vecinas suyas en un edificio de Palma. El acusado, de 66 años, padece una discapacidad mental ligera y se le apreció una eximente incompleta de alteración psíquica en el delito de exhibicionismo. En el juicio celebrado en un juzgado de lo penal reconoció los hechos y se conformó con la pena pactada entre su abogado y la Fiscalía.
Los hechos ocurrieron a lo largo del año 2017. El hombre aprovechaba los momentos en los que se cruzaba con las dos menores, que tenían tres y cuatro años, en los pasillos del edificio para mostrarles los genitales y masturbarse ante ellas.
La sentencia refleja que el hombre tiene dificultades para controlar sus impulsos sexuales y comprender las consecuencias de sus actos.
