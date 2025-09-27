Condenado por masturbarse varias veces ante dos niñas en Palma

Un hombre fue condenado ayer a pagar una multa de 544 euros por masturbarse varias veces ante dos niñas, vecinas suyas en un edificio de Palma. El acusado, de 66 años, padece una discapacidad mental ligera y se le apreció una eximente incompleta de alteración psíquica en el delito de exhibicionismo. En el juicio celebrado en un juzgado de lo penal reconoció los hechos y se conformó con la pena pactada entre su abogado y la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron a lo largo del año 2017. El hombre aprovechaba los momentos en los que se cruzaba con las dos menores, que tenían tres y cuatro años, en los pasillos del edificio para mostrarles los genitales y masturbarse ante ellas.

La sentencia refleja que el hombre tiene dificultades para controlar sus impulsos sexuales y comprender las consecuencias de sus actos.