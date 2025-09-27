Un coche de la Policía Local sufre un accidente en la Playa de Palma

Una patrulla de la Policía Local de Palma sufrió ayer un accidente al estrellarse contra la puerta de otro coche. La pasajera de este automóvil abrió en el momento en el que pasaban por allí los agentes, que no pudieron evitar la colisión. No hubo heridos, pero el coche patrulla sufrió importantes daños y está inoperativo.

El siniestro ocurrió el viernes por la tarde en la zona de Playa de Palma, según ha informado el cuerpo policial. "Fue por un gesto que hacemos cada día: abrir la puerta de un coche", ha explicado la Policía Local. La pasajera de un vehículo estacionado abrió su puerta sin comprobar si venía alguien. "Nuestra patrulla, que circulaba correctamente por su carril, no pudo esquivarla", señala.

"Este incidente nos recuerda una norma de seguridad vital: ande abrir la puerta del coche, seas conductor o pasajero, mira siempre por el retrovisor y por encima del hombro. Un ciclista, un motorista, un patinete u otro coche pueden estar acercándose. Un segundo de precaución evita un gran peligro", recomienda la Policía Local.