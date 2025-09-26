Tres policías fuera de servicio evitan un atraco en Palma
Los agentes sorprendieron a un hombre cuando robaba el bolso a una turista y lo capturaron
Tres agentes de la Policía Nacional que estaban fuera de servicio han evitado un atraco en Palma. Los funcionarios sorprendieron a un hombre cuando estaba robándole el bolso a una turista y capturaron al delincuente, que fue posteriormente detenido.
Los hechos ocurrieron el pasado martes. Los policías caminaban por una calle de la ciudad cuando vieron a un hombre en actitud sospechosa. Estaba cogiendo efectos del bolso de una mujer y los metía en su mochila. Los agentes alertaron a la víctima, una turista, y esta intentó entonces sujetar su bolso para evitar el robo.
El acusado empezó entonces a forcejear con la mujer y la empujó para luego darse a la fuga. Los tres policías empezaron a correr para tratar de detener al ladrón. Consiguieron interceptarlo rápidamente y retenerlo hasta que llegó una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta. El sospechoso, de nacionalidad iraquí, está acusado de robo con violencia.
