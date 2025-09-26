Tres condenados a 17 años de cárcel por secuestros, atracos y extorsiones en Felanitx

Tres jóvenes han sido condenados a penas que suman casi 17 años de prisión por secuestrar, extorsionar y atracar a dos personas en Felanitx. Los procesados raptaron a sus víctimas para exigirles dinero, las amenazaron con pistolas y fusiles de asalto y las llevaron por la fuerza a comercios y viviendas de familiares suyos para robar. La sentencia del juzgado de lo penal encargado del caso, a la que ha tenido acceso Diario de Mallorca, les declara autores de varios delitos de detención ilegal, robo con violencia y extorsión. En función de su implicación, la magistrada les impone penas de dos años y nueve meses, cinco años y nueve años de prisión respectivamente.

Los acusados, dos españoles y un uruguayo de 18, 19 y 28 años, actuaron junto a varias personas más que no han sido identificadas. La primera víctima fue un hombre al que a finales de 2023 exigieron primero una transferencia de 5.500 euros por una supuesta deuda, cuyo origen no aclara la sentencia. Unos días después, le tendieron una trampa para que acudiera a una cita con una chica en el faro de Portocolom. Allí aparecieron los tres acusados y otras cuatro personas desconocidas a bordo de dos coches. Uno de los asaltantes llevaba una pistola y, tras amenazar de muerte al perjudicado, le obligaron a meterse en uno de los vehículos, donde le encañonaron con una arma corta y un fusil de asalto, detalla la sentencia.

Joyería

Los delincuentes lo llevaron hasta una joyería que regenta su madre, donde uno de los condenados entró y se hizo con 300 gramos de oro y mil euros de la caja fuerte. Tras amenazarlo otra vez de muerte para que no contara nada, le quitaron el teléfono móvil y lo dejaron irse.

A la segunda víctima la asaltaron en enero de 2024. Unos meses antes, uno de los delincuentes le había ofrecido participar en un negocio de drogas. Le pidió 14.000 euros para financiar una operación, pero el hombre se negó. Tras este episodio, fue citado en una casa abandonada que solían frecuentar en Felanitx para consumir estupefacientes. Cuando llegó, los tres jóvenes condenados se abalanzaron sobre él, lo inmovilizaron con bridas, lo amordazaron con cita y lo encañonaron con un arma de fuego. Le dijeron que si gritaba lo matarían y le exigieron los 14.000 euros que se había negado a entregar anteriormente. Luego le pusieron una pistola en la cara, le quitaron el móvil, la cartera y las llaves y le obligaron a montar en coche. Entonces lo llevaron hasta el domicilio de su madre y al de su abuela para llevarse los efectos de valor que hubiera, aunque solo se adueñaron de un teléfono móvil.

Tres delitos

La Guardia Civil detuvo en enero de 2024 a los tres acusados, dos de los cuales permanecen en prisión desde entonces. Dos de ellos alcanzaron sendos acuerdos con la Fiscalía y pactaron condenas de dos años y nueve meses y cinco años de cárcel respectivamente por delitos de detención ilegal, robo con violencia y extorsión, con las atenuantes de reparación del daño y toxifrenia.

El tercero negó en el juicio buena parte de los hechos que se le atribuían pero acabó condenado a nueve años de cárcel. Su abogado presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Palma, pero el tribunal de la sección primera ha desestimado todas sus alegaciones y ha confirmado la sentencia del juzgado de lo penal. n