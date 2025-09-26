Tribunales
Un macrojuicio con 31 acusados agrava el colapso en la Audiencia
Un macrojuicio con 31 acusados de blanquear más de un millón de euros procedente del narcotráfico en Mallorca ha agravado el colapso que sufre la Audiencia Provincial de Palma. En la vista previa del juicio celebrada ayer en la sección segunda -que está señalando juicios para 2029 por la saturación que padece- no hubo acuerdo de conformidad.
La presidenta del tribunal anunció que el juicio durará aproximadamente dos meses y no pudo concretar a las partes cuándo se celebrará. «No tenemos agenda y no estoy en condiciones de anticipar la fecha», dijo durante la sesión. La sala decidirá en las próximas semanas.
El caso siente en el banquillo a 31 personas, que se enfrentan a penas que suman 155 años de cárcel, como presuntos miembros de una organización que desvió los enormes beneficios de la venta de drogas en Mallorca a Cuba, República Dominicana y Estados Unidos a través de diferentes métodos entre 2018 y 2021.
