Investigados en Balears 350 conductores en lo que va de año por circular sin carné

La Guardia Civil de Tráfico ha investigado en lo que va de año a 350 personas en Balears por conducir vehículos sin el correspondiente carné. Entre todos los investigados se encuentran personas que nunca habían obtenido permiso de conducir, así como conductores que habían perdido todos los puntos o que tenían el permiso retirado por decisión judicial, ha apuntado el instituto armado en una nota.

La gran mayoría de los casos fueron detectados principalmente en los controles preventivos de alcoholemia y drogas, así como en otras inspecciones y controles. Además, en algunos supuestos se investigaron a personas que fueron sorprendidas llegando conduciendo a los exámenes para recuperar su permiso de conducir.

La Guardia Civil ha recordado que conducir sin carné es un delito contra la seguridad vial que conlleva consecuencias penales que, a su vez, pueden incluir penas de prisión, multas o trabajos en beneficio de la comunidad. Desde el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Baleares ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana a la hora de cumplir con la normativa establecida en seguridad vial.