Encarcelado un hombre por cometer ocho robos en una semana en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de ocho robos con fuerza en cafeterías, supermercados, polideportivos y dos colegios del centro de Palma cometidos en una semana. El sospechoso, que forzaba los accesos a los inmuebles para apoderarse de dinero y efectos de valor, ha ingresado en prisión por orden judicial

Los agentes del Grupo de Robos detectaron un notable incremento de robos ocurridos en solo seis días en establecimientos de la zona de la calle Aragón, la plaza de las Columnas y colegios cercanos. Los investigadores constataron que los ladrones utilizaban un modus operandi muy parecido, forzando con gran violencia los accesos a los establecimientos y fracturando escaparates, puertas y ventanas.

De madrugada

Asimismo, pudieron concretar que actuaban a altas horas de la madrugada, aprovechando la oscuridad y que los negocios estaban cerrados al público. Uno de los perjudicados explicó que al llegar a su establecimiento, hacia las cuatro y media de la madrugada, estaba en la cocina cuando escuchó ruidos procedentes del salón. Al asomarse vio a un hombre que al verse sorprendido emprendió la huida, escapando a través de un pequeño hueco abierto en la barrera.

Otro de los afectados relató en su denuncia que cuando se disponía a abrir su negoció pudo observar como los barrotes de la barrera de cierre habían sido doblados y que, por el hueco realizado en estos, cabía perfectamente una persona. Una vez dentro del local vio cómo los intrusos habían consumido bebidas y alimentos durante el robo. Añadió que echaba en falta cinco botellas de alcohol.

Ordenadores y cámaras

Tras las denuncias interpuestas por las víctimas, los policías comprobaron que los ladrones se habrían apoderado también de un gran número de efectos del interior de un instituto: una cámara fotográfica, tres objetivos y un ordenador portátil. Además, de otro centro escolar se llevaron otro portátil. La valoración de los efectos robados era de unos 1.500 euros, así como otros 2.300 euros en efectivo.

Una vez que los agentes del grupo de Robos obtuvieron todas las denuncias de los perjudicados, iniciaron las gestiones para aclarar la autoría de la oleada de robos. Las pesquisas permitieron identificar a un hombre de nacionalidad senegalesa como presunto autor de los delitos.

El acusado fue finalmente localizado y detenido por ochos robos con fuerza. Fue trasladado a dependencias policiales y puesto después a disposición judicial. El magistrado de guardia decretó su ingreso en prisión provisional.