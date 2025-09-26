Detenidos cinco miembros de una banda que desvalijó numerosas viviendas en Mallorca

La Guardia Civil ha detenido a cinco miembros de una banda que cometió numerosos robos en viviendas en varias localidades de Mallorca. Los sospechosos, cuatro españoles y un marroquí, habrían actuado en Esporles, Inca, Algaida, Llucmajor, Son Servera y Manacor. Están acusados de delitos de robos con fuerza, organización criminal y tráfico de drogas y tres de ellos han ingresado en prisión por orden judicial.

Según ha informado hoy el instituto armado, la investigación, bautizada como Operación Espartabal, se inició en mayo pasado. Los acusados cometieron el primer robo en una vivienda de Esporles, de la que se llevaron varias escopetas y otros efectos. A medida que avanzaba la investigación, los agentes concluyeron que otros robos cometidos entre mayo y junio, en domicilios de Inca, Algaida, Llucmajor, Son Servera y Manacor habían sido cometidos por los mismos delincuentes.

Vigilancias

Las pesquisas revelaron además que los ladrones realizaban vigilancias previas de los inmuebles y esperaban el momento propicio para actuar, cuando los moradores se iban a trabajar por las mañanas.

Varios agentes trasladan a uno de los acusados. / GUARDIA CIVIL

La investigación culminó el pasado día 17, cuando tras varios meses recabando evidencias, la Guardia Civil puso en marcha la fase de explotación de la operación. Los agentes llevaron a cabo cuatro entradas y registros en domicilios de Palma y Campos, donde fueron detenidos los cinco presuntos miembros de la banda.

En las viviendas encontraron cuatro escopetas, seis carabinas y cuatro pistolas de aire comprimido, placas policiales sustraídas, joyas, relojes y aparatos electrónicos. Varios de ellos han sido devueltos ya a sus legítimos propietarios.

Los cinco acusados fueron puestos a disposición judicial dos días después. El magistrado de guardia acordó el ingreso en prisión de tres de los acusados -dos españoles y un marroquí- como autores de multitud de robos con fuerza en interior de viviendas.