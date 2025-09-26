Detenidos cinco miembros de una banda que desvalijó numerosas viviendas en Mallorca
Los delincuentes actuaron en Esporles, Inca, Algaida, Llucmajor, Son Servera y Manacor
La Guardia Civil ha detenido a cinco miembros de una banda que cometió numerosos robos en viviendas en varias localidades de Mallorca. Los sospechosos, cuatro españoles y un marroquí, habrían actuado en Esporles, Inca, Algaida, Llucmajor, Son Servera y Manacor. Están acusados de delitos de robos con fuerza, organización criminal y tráfico de drogas y tres de ellos han ingresado en prisión por orden judicial.
Según ha informado hoy el instituto armado, la investigación, bautizada como Operación Espartabal, se inició en mayo pasado. Los acusados cometieron el primer robo en una vivienda de Esporles, de la que se llevaron varias escopetas y otros efectos. A medida que avanzaba la investigación, los agentes concluyeron que otros robos cometidos entre mayo y junio, en domicilios de Inca, Algaida, Llucmajor, Son Servera y Manacor habían sido cometidos por los mismos delincuentes.
Vigilancias
Las pesquisas revelaron además que los ladrones realizaban vigilancias previas de los inmuebles y esperaban el momento propicio para actuar, cuando los moradores se iban a trabajar por las mañanas.
La investigación culminó el pasado día 17, cuando tras varios meses recabando evidencias, la Guardia Civil puso en marcha la fase de explotación de la operación. Los agentes llevaron a cabo cuatro entradas y registros en domicilios de Palma y Campos, donde fueron detenidos los cinco presuntos miembros de la banda.
En las viviendas encontraron cuatro escopetas, seis carabinas y cuatro pistolas de aire comprimido, placas policiales sustraídas, joyas, relojes y aparatos electrónicos. Varios de ellos han sido devueltos ya a sus legítimos propietarios.
Los cinco acusados fueron puestos a disposición judicial dos días después. El magistrado de guardia acordó el ingreso en prisión de tres de los acusados -dos españoles y un marroquí- como autores de multitud de robos con fuerza en interior de viviendas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva ordenanza fiscal de Manacor obliga a la Academia de Rafa Nadal a pagar el doble de IBI
- Fernando Tejero: 'Mi personaje en 'La que se avecina' ya había contado lo que tenía que contar, y ahora necesito algo distinto
- El sacerdote del oratorio de Porreres denuncia a otro religioso por amenazas
- Los turistas en Mallorca se plantan: “No pienso pagar 300 euros la noche en Platja de Palma”
- La OCU desvela dónde ahorrarse cientos de euros si haces la compra en Mallorca: mapa de los supermercados más baratos
- Una jueza de Inca investiga a Monjo, la secretaria y el jefe de Policía de Santa Margalida por prevaricación
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- Un accidente en la terminal C del aeropuerto de Palma provoca una gran inundación