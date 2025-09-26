Controlado un incendio forestal en la Comuna de Bunyola
El fuego ha afectado a unos 500 metros cuadrados de pinar, según el Ibanat
Un incendio declarado esta tarde ha arrasado unos 500 metros cuadrados de pinar en la Comuna de Bunyola. El fuego ha sido controlado ya por los efectivos del Institut Balear de la Natura (Ibanat) y de los Bombers de Mallorca que se han desplegado por la zona.
Según han informado fuentes de los servicios de emergencias, el incendio ha sido detectado poco antes de las cinco de la tarde. El Ibanat ha movilizado tres medios aéreos, dos autobombas y 19 bomberos forestales. Los Bombers de Mallorca, por su parte, han enviado varios efectivos del parque de Sóller.
El incendio se ha dado por estabilizado poco antes de las seis y media de la tarde y las primeras estimaciones apuntan a que ha afectado a unos 500 metros cuadrados de pinar.
