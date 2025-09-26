Conceden más de 5 mil euros a los herederos de un pensionista por retrasos en su pensión en vida
Una nueva sentencia ha permitido a los familiares cobrar los atrasos aunque el pensionista fallecido no los reclamara en vida
El Juzgado de lo Social nº 3 de Palma ha dictado una sentencia importante que reconoce a los herederos de un pensionista fallecido el derecho a cobrar 5.280 euros correspondientes a atrasos de la pensión de incapacidad permanente con complemento de maternidad.
A diferencia de otros casos, donde los familiares solo continúan un trámite que el pensionista había iniciado en vida, esta sentencia confirma que los herederos pueden iniciar la reclamación directamente. Esto significa que los familiares tienen derecho a reclamar el dinero aunque la persona fallecida no lo hubiera solicitado.
El fallo obliga al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a pagar las cantidades correspondientes desde julio de 2016 hasta marzo de 2021, porque la familia tenía dos hijos en ese período.
Un alivio económico para las familias
Marta Miranda, directora de la sede de Unive Abogados en Mallorca, explica la relevancia de la decisión: “Es un paso muy importante porque permite a los familiares reclamar dinero que puede suponer un cambio real en la economía de la familia, incluso si el pensionista no lo hizo en vida. En este caso, hablamos de más de cinco mil euros”.
- La nueva ordenanza fiscal de Manacor obliga a la Academia de Rafa Nadal a pagar el doble de IBI
- Fernando Tejero: 'Mi personaje en 'La que se avecina' ya había contado lo que tenía que contar, y ahora necesito algo distinto
- El sacerdote del oratorio de Porreres denuncia a otro religioso por amenazas
- Los turistas en Mallorca se plantan: “No pienso pagar 300 euros la noche en Platja de Palma”
- La OCU desvela dónde ahorrarse cientos de euros si haces la compra en Mallorca: mapa de los supermercados más baratos
- Un español que vive en Suiza confiesa la dura realidad de trabajar allí: 'No os dejéis engañar
- Una televisión alemana revela con cámara oculta la oferta de sexo en locales de masaje oriental de Mallorca
- Una jueza de Inca investiga a Monjo, la secretaria y el jefe de Policía de Santa Margalida por prevaricación