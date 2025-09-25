Piden tres años de cárcel a una conductora por huir tras matar a un camionero: "Es imposible que no se diera cuenta"

La Fiscalía y la acusación particular reclaman dos y tres años de cárcel respectivamente para una conductora que no se paró tras atropellar mortalmente a un camionero en la Vía de Cintura. La mujer, acusada de un delito de abandono del lugar del accidente, arrolló al hombre, que se había apeado por una avería en su vehículo, le pasó por encima con su coche y siguió su camino. Ella sostiene que no se percató de la presencia de la víctima en la carretera ni fue consciente del atropello en ese momento. "En ningún momento vi a este señor", aseguró ayer, en el juicio celebrado en un juzgado de lo penal de Palma. Negó haberse dado a la fuga, ya que solo notó un golpe en uno de sus retrovisores y cuando luego sospechó que podía estar implicada en el siniestro acudió a la Policía Local para admitir su responsabilidad. Tanto los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación como varios testigos consideraron "imposible" que no se percatara del atropello. "Le pasó por encima y el coche se desestabilizó, hizo un movimiento brusco", "tuvo que darse cuenta", "no es posible que lo viera", "es muy difícil que no lo viera", señalaron.

Coches patrullas de la Guardia Civil, en el lugar del accidente. / DM

El atropello se produjo poco después de las siete de la mañana del 4 de julio de 2023 en el kilómetro 6,6, a la altura de Son Valentí. Xim Escalas, un conocido transportista de Santa María del Camí muy vinculado al mundo del automovilismo, sufrió una avería en su camión y se paró en el arcén derecho. El hombre, de 61 años, se apeó, se puso un chaleco reflectante y empezó a manipular el sistema hidráulico en el lateral izquierdo del camión, en la calzada. El camionero fue atropellado entonces por un coche, que le pasó por encima, y cuya conductora siguió su camino pese a la gravedad del siniestro. Escalas falleció allí mismo debido a las gravísimas lesiones sufridas. La conductora del turismo acudió horas después al cuartel de la Policía Local de Palma.

Un "impacto contundente"

"Dijo que notó un golpe en su coche, pero no le dio importancia. Luego, una compañera de trabajo le comentó que se había producido un atropello mortal y pensó que podía estar implicada. Que creía que había pasado por encima de algo con su coche, pero que llegaba tarde a trabajar y no se paró", recordó la policía que la atendió. En la prueba de alcoholemia a la que fue sometida entonces dio negativo. Los investigadores de la Guardia Civil que asumieron las pesquisas del siniestro incidieron en que se produjo "un impacto contundente" y que la víctima estaba de pie y con un chaleco reflectante, por lo que consideran "imposible" que la conductora no lo viera ni fuera consciente del atropello. "Una persona en pleno uso de sus facultades se habría dado cuenta del impacto", sentenció uno de ellos. "Tuvo que apreciar algo", concluyó otro.

La sospechosa, tras su detención por el atropello mortal en julio de 2023. / Enrique Calvo

En el juicio declararon también otros cuatro conductores que circulaban por el lugar cuando se produjo el accidente. "Me adelantó por la derecha un coche y vi el impacto con el peatón. El señor cayó y le pasó con las dos ruedas de la derecha por encima. Pité insistentemente, el coche desaceleró, pero luego siguió", recordó uno de los testigos. Todos coincidieron en señalar que el coche de la acusada se elevó notablemente al arrollar a la víctima y que ellos vieron perfectamente tanto al camionero como su vehículo en la calzada.

"No quería hacerle daño a nadie"

"Lo siento mucho, no quería hacerle daño a nadie. No quiero volver a conducir nunca más, no quiero que vuelva a pasar esto con otra persona. No es justo", remachó la acusada en su turno de la última palabra. Su abogado reclamó la absolución, alegando que no está acreditado que tuviera conocimiento del atropello y apuntó la posibilidad de que la mujer quedara deslumbrada por el sol y por eso no viera al camionero.