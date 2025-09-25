Un motorista fallece en accidente de tráfico en Menorca
EFE
Un hombre de 55 años ha fallecido poco antes de las 7 horas de este jueves en Ciutadella tras colisionar la moto que conducía con un coche a la altura del kilómetro 7 de la carretera de Cala en Bosc.
Según informa el servicio de emergencias sanitarias 061, la moto se ha incendiado como consecuencia del choque.
Una ambulancia de soporte vital avanzado se ha trasladado al lugar y ha evacuado con heridas de menor consideración al conductor del turismo, una mujer de 28 años, hasta el hospital Juaneda de Ciutadella.
El accidente ha movilizado también a efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y el cuerpo de bomberos.
El Consell de Menorca informó de que la carretera de Ciutadella a Cala en Bosc (Me-24) había quedado cortada como consecuencia del accidente.
Se trata de la primera víctima mortal que se registra este año en la red viaria de Menorca.
