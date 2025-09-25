Un incendio provoca daños estructurales en un piso de Santanyí

Un incendiodeclarado en el primer piso de un edificio situado en el número 18 de la calle Cal Reiet de Santanyí provocó ayer daños estructurales, aunque no se lamentaron heridos. A las cinco de la tarde, los parques de bomberos de Felanitx y Llucmajor se movilizaron, bajo la coordinación de un sargento, para intervenir en las tareas de extinción de las llamas en el lugar del suceso. La carga de fuego fue importante y los daños requirieron la presencia de técnicos para valorar el estado del inmueble.