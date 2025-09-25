Un incendio destruye una vivienda en Santanyí
EFE
Un incendio declarado este miércoles poco después de las 17.00 horas en una vivienda de Santanyí, en Mallorca, ha provocado importantes daños estructurales en el inmueble, si bien no se han registrado heridos.
Los hechos han ocurrido en una vivienda ubicada en un primer piso en el número 18 de la calle Cal Reiet de la citada localidad, han informado los Bomberos de Mallorca en una nota.
En las tareas de extinción han intervenido varios efectivos de los parques de bomberos de Felanitx y Llucmajor, bajo la coordinación de un sargento.
Durante la intervención, los bomberos han logrado controlar y apagar las llamas que habían generado una fuerte carga de fuego.
Finalizados los trabajos de extinción, técnicos especializados se han desplazado al lugar para evaluar el estado del edificio y determinar si es seguro para sus ocupantes.
Las causas del incendio no han trascendido por el momento.
