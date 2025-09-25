Dos heridos en un alcance múltiple en la autopista de Inca

Dos personas han resultado heridas de diversa consideración tras verse implicadas en un accidente múltiple por alcance que se ha producido este jueves en el kilómetro nueve de la autopista Ma-13, en dirección a Palma.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 12.00 horas, cuando uno de los vehículos no ha frenado a tiempo porque el tráfico ya estaba detenido y ha chocado por detrás contra el coche de delante, lo que ha generado un accidente en cadena, según han explicado fuentes de la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico.

Los servicios sanitarios han acudido al lugar para atender una persona que ha resultado herida leve, otra ha tenido que ser trasladada al Hospital de Son Espases y otras dos personas han salido ilesas.

Los vehículos accidentados han quedado ocupando la calzada durante media hora, lo que ha dificultado aún más el tráfico y ha generado tres kilómetros de retención, aunque a estas horas ya se ha disuelto tras su retirada. Las pruebas de alcoholemia realizadas a los implicados han dado negativo.