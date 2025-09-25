Dos heridos en un accidente de tráfico en Petra
EP
Dos personas, un hombre y una mujer de 70 años de nacionalidad española, han resultado heridas en un accidente de coche casual que ha tenido lugar alrededor de las 08.30 horas de este jueves en la localidad de Petra (Mallorca).
Según ha informado el SAMU 061, el suceso ha sido en la carretera MA-3310 y el vehículo se ha incendiado, aunque no ha habido personas atrapadas.
Fueron activadas una unidad de soporte vital básico y un vehículo de intervención rápida, que atendieron a los heridos y los trasladaron en estado menos grave al Hospital de Manacor.
