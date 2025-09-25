Detenido un hombre por encerrarse en un baño de mujeres de Son Sant Joan y enfrentarse a los guardias civiles

La Guardia Civil ha detenido a un hombre español de 36 años por enfrentarse y amenazar a varios agentes tras encerrarse en un baño de mujeres del aeropuerto de Son Sant Joan. El acusado estaba bajo los efectos de las drogas o el alcohol, motivo por el que la compañía aérea con la que debía volar le había denegado el embarque. Está acusado de delitos de amenazas, desobediencia, resistencia y atentado a los agentes de la autoridad.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto de Palma recibieron el aviso de que un hombre estaba encerrado en uno de los baños de mujeres. Cuando acudieron al lugar, los guardias comprobaron que el hombre estaba muy alterado.

Ebrio o drogado

Los guardias civiles le pidieron que saliera, pero no les hizo caso. El sospechoso estaba en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente. Los trabajadores de la aerolínea con la que iba a viajar el sospechoso informaron a los agentes que le habían denegado el acceso al avión por ese motivo.

El acusado acabó saliendo del baño y mostró una actitud violenta y amenazante, tanto con los agentes como con los trabajadores. Al intentar que depusiera su actitud y que se calmara para que abandonara la zona de embarque, terminó enfrentándose a los agentes, a los que lanzó graves amenazas. Acabó detenido por delitos de amenazas, desobediencia, resistencia y atentado a los agentes de la autoridad.