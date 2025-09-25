Cuatro detenidos por utilizar a menores para cometer siete robos en el mismo comercio en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres y dos mujeres que cometieron siete robos en un mismo comercio de la ciudad utilizando a menores de edad. Los sospechosos supuestamente metían los efectos sustraídos en una maleta y se la entregaban a los niños para que se la llevaran. Están acusados de hurto agravado y el juez ha dictado una orden de alejamiento que les prohíbe acercarse al establecimiento.

Según ha informado hoy la Policía, el primer hurto fue cometido el pasado 8 de agosto. A partir de entonces, los acusados volvieron a actuar en el mismo lugar los días 11, 14, 15, 16, 20 y 21. En total, los cuatro delincuentes se hicieron con más de 50 objetos valorados en unos 1.2000 euros.

En una maleta

Los acusados actuaban al descuido para adueñarse de prendas de ropa, calzado, juguetes y objetos de papelería, entre otros. Los cuatro adultos utilizaban a los menores para cometer los hurtos. En diversas ocasiones, cogían el objeto, lo introducían en una maleta sin que lo viese ningún vigilante de seguridad o dependiente, y se la pasaban al menor. Luego, todos abandonaban el establecimiento.

A finales de mes, los responsables del comercio se dieron cuenta de la sucesión de robos y denunciaron los hechos. Agentes de la comisaría de Distrito Centro de la Policía Nacional de Palma pusieron en marcha una investigación para esclarecer la autoría de esta oleada de hurtos.

Orden de alejamiento

Tras las diferentes pesquisas que realizaron los investigadores, pudieron identificar a los dos hombres y a las dos mujeres que presuntamente habían cometido los hurtos. Además, también se localizaron a los dos menores que habían sido utilizados en estos robos.

Finalmente, los policías detuvieron a las cuatro personas, todas de nacionalidad española, el pasado jueves. Están acusados un delito de hurto agravado. Al ser puestos a disposición judicial, el magistrado de guardia les impuso como medida cautelar la prohibición de acercarse al establecimiento en el que cometieron los siete robos.