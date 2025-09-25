Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un conductor ebrio se estrella contra cinco contenedores en Palma

El acusado, un joven de 28 años, duplicó la tasa máxima de alcohol permitida

El coche se estrelló contra cinco contenedores.

Marcos Ollés

Palma

Un conductor ebrio ha sido denunciado tras estrellarse contra cinco contenedores y un coche aparcado en Palma. El acusado, un joven español de 28 años, duplicó la tasa máxima permitida de alcoholemia.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo en la calle 31 de Desembre. La Policía Local de Palma, tras recibir varias llamadas alertando del accidente, envió a una patrulla al lugar. Los agentes comprobaron que un coche había impactado contra una batería de cinco contenedores, uno de los cuales había chocado a su vez contra otro vehículo estacionado.

Los policías localizaron al conductor responsable a unos metros de distancia. Estaba esperando una grúa sin haber dado aviso del accidente.

Puñetazo en el volante

El joven contó a los agentes que el accidente se había producido porque, por motivos personales, había dado un puñetazo al volante, lo que le hizo perder el control del coche. Al apreciar que presentaba síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, los agentes lo sometieron a la prueba de etilometría, en la que dio un resultado positivo de 0,55 miligramos por litro de aire espirado, una tasa que duplica el máximo legal permitido.

El conductor fue denunciado administrativamente por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida, por conducción negligente y por no facilitar sus datos al propietario del otro vehículo implicado.

