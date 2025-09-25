Una bañista de 70 años, grave tras estar a punto de ahogarse en Cala Vinyes

Una mujer de 70 años ha sido hospitalizada hoy en estado grave tras estar a punto de ahogarse en la playa de Cala Vinyes, en Calvià. La víctima ha tenido que ser reanimada por los socorristas y los efectivos del 061 que han acudido al lugar, tras lo que ha sido evacuada a un centro hospitalario.

Los hechos han ocurrido poco después de la una y media de la tarde, cuando la víctima ha sido rescatada del mar ya inconsciente, según han explicado fuentes de los servicios de emergencias. Al lugar ha acudido un vehículo de intervención rápida, cuyos efectivos han tenido que atender también a un hombre de 45 años que tenía un dedo de la mano seccionado y sangraba abundantemente.