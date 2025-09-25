Dos años y ocho meses de cárcel para el dueño de un bar de Palma que grabó en el baño a decenas de mujeres con cámara oculta

El dueño de un bar de Palma ha sido condenado a dos años y ocho meses de cárcel por grabar en los baños del local con una cámara oculta a "multitud" de clientas y empleadas. La sentencia declara probado que el procesado utilizó, al menos entre 2016 y 2022, un dispositivo escondido en una botella enfocada hacia la taza del váter para filmar a las mujeres cuando hacían sus necesidades. La jueza le declara autor de 26 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, uno por cada víctima que ha podido ser identificada, entre las que hay cuatro menores de edad. El fallo considera que deben ser penados de forma unificada. Además, aprecia una atenuante por su adicción a la cocaína y otra por los 18.000 euros consignados para indemnizar a las perjudicadas. En este sentido, la magistrada le ordena compensar con entre 6.000 y 7.000 euros a las afectadas por los daños morales causados al "menoscabar y violentar su intimidad", excepto a las que aceptaron una indemnización de 1.000 euros antes de la vista oral.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, relata que el acusado regentaba junto a su hermano un bar en el centro de Palma. Entre 2016 y julio de 2022, el hombre "instaló una cámara de grabación oculta dentro de una botella de plástico en el aseo de mujeres" del establecimiento, "enfocada hacia la taza del váter del cuarto de baño". De esta manera, precisa la jueza, "grabó a multitud de clientes y a algunas de sus empleadas sin su consentimiento".

Miles de vídeos

El caso salió a la luz cuando una mujer sospechó de la presencia de la botella, comprobó que se trataba de una cámara oculta y la llevó a la Policía, que no informó al juzgado del hallazgo hasta una semana después. La defensa del procesado reclamó la nulidad del proceso judicial por esta circunstancia, al entender que se habían vulnerado derechos fundamentales. La jueza descarta este extremo y concluye que "se trató de un hallazgo casual por una víctima de los hechos en el baño de un establecimiento público, al que cualquier persona podía acceder y podía hacerse con el dispositivo; ello supone, un consentimiento tácito del acusado a que, cualquiera, pudiera coger el dispositivo y acceder a su contenido". Los investigadores encontraron miles de vídeos en los que aparecían mujeres grabadas a hurtadillas en el aseo del bar, pero solo pudieron identificar a 26 de ellas. Cuatro eran niños y niñas menores de edad cuando fueron filmados. El acusado, de 45 años, fue detenido entonces por la Policía Nacional y quedó en libertad tras ser puesto a disposición judicial.

Botellas utilizadas por el acusado incautadas por la Policía. / POLICÍA NACIONAL

La sentencia resalta que las perjudicadas "han sentido menoscabada y violentada su intimidad, han sentido vergüenza, miedo, asco y evitan o usan con cautela los aseos públicos", como explicaron en el juicio celebrado hace unos días en un juzgado de lo penal. Buena parte de las afectadas que fueron identificadas son trabajadoras de un centro comercial cercano. La magistrada les concede una indemnización mayor que al resto porque la noticia de que habían sido filmadas en el baño del bar se divulgó y comentó entre sus compañeros.

Drogadicción

La Fiscalía solicitaba para el procesado condenas que sumaban 56 años y medio de prisión al entender que cada uno de los 26 delitos debían ser penados por separado. La jueza, sin embargo, considera que deben ser penados en concurso ideal, aplicando un reproche homogéneo a esta pluralidad delictiva. La sentencia aplica las atenuantes de drogadicción y reparación del daño, tras lo que impone la máxima pena prevista en estas circunstancias por "la gravedad de los hechos, dado que el acusado mantuvo su conducta delictiva durante aproximadamente seis años y con ella vulneró la intimidad de multitud de víctimas, que en la mayoría de los casos eran clientas habituales del bar o empleadas del establecimiento que tenían con el acusado una relación de confianza".

Además de la pena de prisión, la sentencia impone al hombre una multa de 4.800 euros y le prohíbe regentar negocios de hosteleria y ejercer cualquier oficio que conllve contacto con menores durante el tiempo de la condena. El fallo, que no es firme y puede ser recurrido, absuelve al hermano del acusado, a la sociedad con la que explotaban el bar y a dos compañías aseguradoras a las que se reclamaban diversas indemnizaciones como responsables civiles.